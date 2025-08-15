Palazzina a fuoco al porto. La corsa degli agenti per far evacuare l’edificio

Mancano pochi minuti alle 14, quando su un tetto di una palazzina in zona porto a Riccione si alzano le fiamme verso il cielo. A notarle sono alcuni agenti della Polizia locale, quattro per l’esattezza, che in quel momento transitavano da quelle parti dopo avere fatto servizio di controllo in spiaggia per contrastare l’abusivismo commerciale. Una volta arrivati in viale Parini notano del fumo, e non appena alzano la testa ecco le fiamme sul tetto.

L’edificio si trova all’angolo tra viale Parini e viale Orazio Flacco Quinto, affacciato sul porto canale. Gli agenti si fermano e corrono verso la palazzina, nel farlo chiamano i vigli del fuoco, allertati anche da un passante.

Gli agenti della municipale entrano nella palazzina e danno l’allarme, facendo evacuare nel minor tempo possibile gli inquilini presenti. La struttura ha diversi appartamenti per affitti brevi destinati ai turisti. Due agenti si occupano di far evacuare l’edificio. Gli altri due salgono velocemente le scale per puntare al tetto. Salendo i piani dell’edificio non c’è fumo e non ci sono fiamme. Nemmeno nel sottotetto ci sono materiali infiammabili che potrebbero avere originato la combustione. Il tetto è in legno con sopra la guaina catramata. È da qui che salgono le fiamme. Uno degli agenti trova un rubinetto dell’acqua nella parte calpestabile all’ultimo piano e una gomma per innaffiare. La prende e comincia a ‘sparare’ l’acqua contro le fiamme per arginarle in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Passano pochi minuti e si sentono le sirene. Sul posto arrivano i vigili del fuoco mentre la municipale blocca viale Parini e i primi turisti cominciano ad assieparsi alle bandelle bianco e rosse per cercare di capire cosa sta accadendo lassù, all’ultimo piano.

Intanto i vigili del fuoco sistemano l’autoscala in strada per raggiungere il tetto. A supporto ci sono anche l’autopompa con serbatoio e l’autobotte. In totale gli uomini arrivati al porto riccionese sono nove a cui aggiungere il funzionario giunto sul posto per gli accertamenti. In poco tempo i vigili del fuoco sono sul tetto, le fiamme vengono spente e il fumo lentamente si dirada. Poi cominciano a togliere le tegole per capire da dove arrivavano le fiamme.

Intanto gli agenti della municipale spostano la propria attenzione sull’hotel accanto, mettendolo in sicurezza poiché l’uso degli idranti stava generando la caduta di materiale in direzione della struttura.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza ma non c’è stata la necessità di un intervento del personale sanitario. Nessun ferito e danni solo al tetto e non agli appartamenti ai piani inferiori. Il tutto si è risolto entro le prime ore del pomeriggio.

Andrea Oliva