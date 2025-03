Palazzina colpita dall’incendio, trovate le case per le famiglie

L’amministrazione comunale di Rimini, in collaborazione con Acer, ha trovato una soluzione abitativa per i nuclei famigliari sgomberati dalla palazzina di via Giuliano da Rimini, devastata dall’incendio dello scorso 12 febbraio. La tragedia, costata la vita a due persone e con 40 intossicati, ha reso inagibile lo stabile, che dovrebbe essere ripristinato entro un anno.

"In questi giorni Acer sta convocando le famiglie per la firma del contratto e la consegna delle chiavi dei nuovi alloggi – ha dichiarato l’assessore Kristian Gianfreda (foto) –. Grazie alla collaborazione tra Comune e Acer, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prioritario: garantire alle persone coinvolte, in particolare ai nuclei più fragili, una sistemazione adeguata e rispondente alle loro esigenze".

Sei famiglie saranno ospitate temporaneamente in attesa del completamento dei lavori, mentre per tre nuclei composti da persone anziane è stato previsto un trasferimento definitivo nelle vicinanze, per evitare ulteriori spostamenti e difficoltà legate all’età. Due famiglie hanno invece scelto di organizzarsi autonomamente fino alla riapertura della palazzina.

"Ringrazio il personale dei nostri uffici e di Acer per il grande lavoro svolto – ha aggiunto l’assessore –. È stata messa in piedi una rete di assistenza capace di gestire l’emergenza, fornendo prime sistemazioni e supporto continuo alle famiglie. Anche nei prossimi mesi continueremo a seguire la situazione, fino al ritorno nelle abitazioni originarie".

Acer stima che i lavori di ripristino dello stabile possano concludersi nell’arco di dodici mesi. Nel frattempo, il Comune e gli enti preposti continueranno a garantire il necessario sostegno alle famiglie colpite dall’incendio.