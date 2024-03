Palazzo Docci all’asta per ’curare’ l’ospedale

Palazzo Docci torna all’asta. Dopo anni dall’ultimo tentativo di vendita, Comune e Ausl rimettono sul mercato lo storico edificio nel cuore del centro di Santarcangelo. Il bando per l’asta è stato pubblicato in questi giorni. Le offerte andranno presentate entro il 6 maggio. E stavolta si parte da una base d’asta di soli 800mila euro: in pratica meno della metà rispetto al prezzo richiesto inizialmente. L’edificio, di proprietà dell’Ausl al 75%, del Comune per il restante 25%, è in pessime condizioni. E chiunque dovesse presentare un’offerta, dovrà spendere milioni per metterlo in sicurezza e riqualificarlo. La decisione di rimettere Palazzo Docci all’asta era stata approvata dal consiglio comunale di Santarcangelo lo scorso ottobre. Con l’Ausl è già stato stabilito che, in caso di ventica, i soldi ricavati verranno destinati ai futuri interventi all’ospedale ’Franchini’ di Santarcangelo. "Palazzo Docci è un immobile di pregio. Sulla base delle indicazioni date dalla Soprintendenza, che ne ha riconosciuto il suo interesse storico-artistico, l’edificio dovrà essere destinato a un utilizzo congruo alle sue caratteristiche – ricorda l’assessore al patrimonio (e candidato sindaco del Pd) Filippo Sacchetti – Tra le destinazioni d’uso possibili per Palazzo Docci c’è anche quella alberghiera". Il Comune di Santarcangelo si è già espresso in passato sulla struttura, in occasione delle precedenti aste, ’vincolando’ Palazzo Docci e vietando una sua eventuale trasformazione in palazzina residenziale. No alla frammentazione degli spazi interni e alla realizzazione di appartamenti al suo interno.

In passato gli interessati non sono mancati, nonostante il prezzo richiesto fosse ben più elevato. Poi tutto si era arenato, viste anche le condizioni attuali in cui versa l’immobile. Ora, con la base d’asta ulteriormente ribassata e portata a soli 800mila euro, la speranza è che i potenziali investitori si facciano avanti attraverso offerte concrete. "Come il consiglio comunale ha già stabilito nei mesi socrsi – conclude Sacchetti – i proventi che arriveranno dall’eventuale vendita di Palazzo Docci saranno destinati alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione dell’ospedale ’Franchini’, patrimonio della nostra comunità che vogliamo continuare a valorizzare insieme all’Ausl Romagna".