"Palazzo Lettimi riaprirà in estate con gli eventi"

Stop al degrado di Palazzo Lettimi, ma soltanto per l’area esterna, che sarà sistemata e ospiterà eventi e concerti già la prossima estate. Ci vorrà invece molto più tempo per riqualificare lo storico edificio, devastato dalle bombe. È tramontato il progetto dell’università per realizzare lì uno studentato e altri servizi, dopo il ’no’ arrivato dal ministero dei Beni culturali. Al Lettimi si era interessata poi anche l’Agenzia delle Dogane, per realizzare lì la nuova sede. "Un progetto a cui le Dogane non hanno più dato seguito", ha spiegato giovedì, rispondendo a Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia) sulle sorti del Lettimi, l’assessore Mattia Morolli. Che annuncia: "La settimana prossima faremo i sopralluoghi nell’edificio per verificarne le condizioni e capire poi come procedere per la riqualificazione e l’uso dell’area esterna".