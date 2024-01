"Palazzo Lettimi, ridiamogli la vera identità"

"Dopo 80 anni di distruzioni e degrado, invece di un intervento precario, è necessaria la ricostruzione filologica di Palazzo

Lettimi, per ridare vita a un luogo identitario della cultura, con

la sua storia bimillenaria: dall’epoca romana, al Rinascimento e al Novecento". Così in una nota stampa il capogruppo consiliare di FdI, Gioenzo Renzi. "Al di là di annunci e comunicati stampa, compiuti dall’amministrazione Comunale, la candidatura di Rimini a capitale della cultura Italiana 2026, deve trovare coerenza con investimenti e interventi funzionali alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città. Il Palazzo Lettimi, uno dei palazzi più belli d’epoca rinascimentale, risalente al 1508, donato da Giovanni Lettimi, nel 1902, al Comune di Rimini, continua ad essere trattato come un rudere, in uno

stato di crescente degrado, nel cuore della città".