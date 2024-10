Palazzo Lombardini diventerà la nuova casa della musica

Cantieri avviati per due palazzi storici di Novafeltria, con un restyling che cambierà – radicalmente – il loro futuro. Sono partiti gli interventi a Palazzo Lombardini e all’edificio dell’anagrafe. Ufficio tenico e polizia municipale fanno armi e bagagli dal palazzo dell’anagrafe per completare il trasferimento in piazza Bramante. Si liberano così spazi nell’edificio (resta soltanto l’anagrafe) che, a lavori ultimati, diventerà "un centro dove fare ricerca e creare lavoro per i giovani – fa il punto il sindaco Stefano Zanchini – Il centro collaborerà con università e aziende, puntando su alcuni prodotti caratteristici come erbe officinali e grani antichi, così da recuperare e valorizzare il territorio". I lavori all’edificio andranno avanti per circa un anno.

Tutt’altra musica invece per Palazzo Lombardini. Realizzato tra il 1887 e il 1904, ha sempre avuto una vocazione legata all’istruzione e all’alta formazione. Già nel 1934 era la sede della ’Regia scuola di avviamento professionale’. I lavori sono cominciati anche qui e lo stabile (dirimpettaio del teatro Sociale), una volta terminato l’intervento, diventerà il nuovo palazzo della musica. Sono previsti interventi di insonorizzazione di alcune aule e, soprattutto, la realizzazione di un auditorium e di servizi a supporto della musica e dell’accademia lirica ‘Voci nel Montefeltro’, che da oltre 20 anni porta a Novafeltria studenti di lirica da tutto il mondo. "Terminato il restyling di Palazzo Lombardini – conclude Zanchini – l’obiettivo è potenziare il campus dedicato alla musica lirica, per organizzare i corsi non solo nei mesi estivi ma anche in altri periodi dell’anno". I lavori, in questo caso, dovrebbero terminare a giugno.

m.c.