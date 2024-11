Palazzo Mancini, il ‘giallo’ del secondo piano

Ancora vuoti gli uffici del secondo piano di Palazzo Mancini. Il municipio di Cattolica è al centro del dibattito politico da mesi, dopo che sono stati terminati i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Lo storico palazzo sta vivendo una seconda "giovinezza", ma gli spazi al suo interno sono ancora oggetto di riflessioni. A partire dai circa 240 metri quadrati di superficie disponibile al secondo piano, dove è stato trasferito al momento solamente il Ced, centro elaborazione dati, ma con molti spazi ancora inutilizzati.

Una delle ipotesi prese in esame è quella di trasferire nel palazzo alcuni uffici comunali che si trovano oggi ospitati nei locali dell’ex scuola media Filippini, che sorge a poche centinaia di metri proprio del municipio cattolichino. Questo per venire incontro anche alle richieste delle categorie economiche e dei commercianti che vorrebbero avere a disposizione più posti auto e aree di sosta. E per farlo hanno provato a sondare il terreno, per arrivare a una eventuale demolizione dell’ex scuola media Filippini, in modo tale che al suo posto potrebbe sorgere un’area molto vasta nel centro della città da riservare alle aree di sosta.

Un tema, quello della carenza di parcheggi, che è da sempre al centro del dibattito cittadino per la carenza di spazi nella zona mare di Cattolica. E molti operatori pensano che sarebbe giusto ricollocare alcuni servizi comunali a Palazzo Mancini, proprio per la disponibilità degli spazi ristrutturati al secondo piano.

Il progetto della ristrutturazione della storica sede comunale appartiene all’amministrazione comunale precedente, quella targata Movimento 5 Stelle, con il cantiere concluso da tempo. Adesso si apre una nuova fase di riflessione, proprio sul futuro del palazzo comunale. Ma che fare degli uffici al secondo piano? Dare retta alle suggestioni dei commercianti? Trasferire i servizi nel complesso comunale? Una cosa è certa: nei prossimi mesi se ne discuterà parecchio. Perché c’è in ballo lo sviluppo futuro della città e le storiche carenze di spazi nel centro turistico.

Luca Pizzagalli