Palazzo Viviani insieme a Nicco23

Palazzo Viviani castello Montegridolfo è un gioiello nel cuore della Valconca: di proprietà di Alberta Ferretti, è gestito da due anni direttamente da suo figlio Simone Badioli. Dopo un periodo di chiusura, la proprietà vuole aprirsi ancora di più al turismo sportivo e al mototurismo per far conoscere non solo il castello, ma le tante bellezze dell’entroterra. Ed è per questo motivo che la stessa proprietà ha deciso di stringere una partnership con la Nicco23 di Jgor Antonelli, azienda di network sportivo e management di Cattolica, il cui volto è Niccolò Antonelli, pilota del motomondiale, con all’attivo molte vittorie e podi. Un’eccellenza nello sport tra le eccellenze del territorio. "Si è venuta a consolidare una tendenza di turismo internazionale – spiega Valeria Lo Presti, responsabile di palazzo Viviani – L’obiettivo è quello di promuovere il territorio della Valconca. Quello che vogliamo fare è collaborare con il territorio circostante, partendo dalla società in cui siamo inseriti e successivamente con le imprese, cercando di promuoverne i prodotti tipici come, ad esempio, l’olio di oliva, il formaggio di fossa ed il vino. Dovremo intercettare i target giusti: l’escursionista, il biker, il mototurista; più saremo precisi e maggiore sarà il successo".