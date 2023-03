Pale e polli, uno sfregio alla vallata

Andrea Montemaggi *

Un anno e mezzo fa, su queste colonne, Raffaello Fabbri lanciava l’idea di candidare la Valmarecchia patrimonio mondiale Unesco. Ci sono stati contatti con amministratori locali ma in generale è prevalso il disinteresse, ad eccezione del comune di San Leo che sapientemente è riuscito ad inserirsi nella cordata per il riconoscimento della ‘vena del gesso’. Ora alcuni (non tutti a quanto pare) sindaci dell’entroterra si lamentano per la valle dei polli e pochissimi per l’ecomostro delle pale eoliche sui crinali della più bella valle d’Italia, guarda caso proprio a qualche metro tra Toscana ed Emilia Romagna.

* storico