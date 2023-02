Pale e turismo chiesta la relazione

Stimare le ricadute che la centrale eolica in mare può avere sul comparto turistico della riviera riminese. E’ la richiesta che la commissione del ministero dell’Ambiente ha presentato a Energia Wind 2020, il soggetto che ha proposto il progetto per la realizzazione di 51 aerogeneratori in mare. La Commissione ministeriale ha valutato la procedura di Via, valutazione di impatto ambientale chiedendo alcune integrazioni. Tra queste ve ne sono alcune tecniche. Ma due in particolare vanno tenute in considerazione. La prima si riferisce appunto alla richiesta di valutare l’impatto sulle attività turistiche durante la stagione estiva. La seconda chiede ulteriore documentazione per capire l’effetto congiunto di questa centrale in mare con quella realizzata a nord della provincia, sempre in mare.