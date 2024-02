Pale eoliche, la Regione ribadisce il no

Un "no" deciso all’impianto eolico Badia del Vento, a ribadirlo in Regione è la consigliera dem Nadia Rossi (foto). Un diniego a cui si è unisce anche la vicepresidente e assessora all’Ambiente, Irene Priolo. "Siamo contrari e ci batteremo in tutte le sedi". Insomma, una bocciatura, quella della Regione, che conferma la ferma volontà di tutelare a livello "paesaggistico-ambientale e idrogeologico" il territorio oggetto delle pale. Nadia Rossi, tramite un’interrogazione in assemblea, fa il punto sull’avanzare dei progetti eolici della Fera Srl. C’è il parere contrario delle "Soprintendenze di Toscana ed Emilia-Romagna". E un "no" proferito anche dalle province di Rimini, Forlì-Cesena, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia e il comune di Casteldelci. "Un intero territorio – comprese le tante associazioni di categoria – si è espresso negativamente su questo impianto", sottolinea la Rossi. E, ci tiene ad evidenziarlo: "Non andiamo contro l’energia eolica o altre fonti di rinnovabili, stiamo realizzando due impianti off shore al largo di Ravenna, ma nel territorio di Badia Tebalda va preservata una zona fragile e a forte rischio di dissesto idrogeologico". Precisazione puntuale che arriva, fra l’altro, a circa un anno dal terribile alluvione. L’allerta della Rossi verte poi sui rischi per il "patrimonio storico e culturale del territorio". L’impatto di ‘torri’ eoliche alte da 180 a 200 metri, con 22 metri di diametro e poste a soli 500 metri dal centro storico di Casteldelci, sarebbe infatti "devastante". In pericolo poi lo sono almeno 39 edifici tutelati, 25 nuclei storici e otto aree del Parco Sasso Simone e Simoncello. Irene Priolo si è rivolta al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo "norme statali" per affrontare situazioni simili con "un’intesa preventiva".

Andrea G. Cammarata