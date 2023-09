Pale eoliche, le associazioni tornano all’attacco: "Salviamo il territorio dalla speculazione edilizia"

"Salvare dalle speculazioni dell’industria eolica i territori di Valmarecchia, Mugello, Valtiberina e della Maremma Toscana". Non si placa la bufera sulle pale eoliche. A riaccendere il dibattito è una lunga missiva, indirizzata nei giorni scorsi al presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

Fra i firmatari 24 associazioni – fra cui Italia Nostra Valmarecchia, Appenino sostenibile e Gioconda Valmarecchia – che chiedono nuovamente un incontro con lo stesso Giani. Nel mirino ci vanno i progetti degli impianti eolici. I firmatari chiedono in particolare il rispetto delle normative in materia di individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti a energia rinnovabile. Secondo i comitati, infatti, gli impianti eolici non ricadrebbero in zone idonee, e in alcuni casi comporterebbero la violazione della fascia di rispetto dei tre chilometri dai beni tutelati e, talora, il superamento della quota dei 1.200 metri sul livello del mare, limite oltre il quale in Appennino si impone il vincolo di tutela previsto dalle norme sui beni culturali e paesaggistici. Non a caso, la missiva apre citando l’articolo 9 della Costituzione a tutela del "paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione".

I comitati attaccano duramente quella che ritengono una "visione esclusivamente tecnica sulla transizione energetica. Chiediamo – concludono i firmatari – che vengano adottate serie e lungimiranti politiche di gestione del territorio che evitino il più possibile il consumo di suolo".

a. g. c.