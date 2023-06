"Pale eoliche, maggiore chiarezza sul progetto"

Con un timido passo indietro sul parco eolico ‘Poggio Tre Vescovi’ adesso la regione Toscana vuole vederci più chiaro, e per farlo invia un parere al Mise con cui rileva la "necessità" che la Badia Tebalda Eolico Srl – proponente del progetto e in fase di valutazione dell’impatto ambientale – fornisca "integrazioni e chiarimenti" in merito all’installazione di 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia, proprio sul crinale al confine con l’Emilia-Romagna. Al Mise la Regione, nello specifico, chiede una valutazione degli "impatti cumulativi e delle interferenze progettuali", riferendosi ai numerosi impianti eolici e pale eoliche già esistenti o in fase d’istruttoria. Fra questi, c’è il progetto ‘Badia del Vento’, proposto da Fera Srl, che insiste sempre nel comune di Badia Tedalda, e per cui è già in corso un provvedimento autorizzatorio unico regionale. ‘Badia del Vento’ dovrebbe sorgere a una distanza di soli 232 metri dal parco eolico ‘Poggio Tre Vescovi’. In totale, poi, ci sono altri sei progetti con cui ‘Poggio Tre Vescovi" interferirebbe per l’eccessiva vicinanza. Nel dettaglio: ‘Sestino’; ‘Poggio delle Campane’; ‘Passo di Frasssineto’; l’impianto eolico a Poggio dell’Aquila nei Comuni di Pieve Santo Stefano e altri 3 aerogeneratori da 1 megawatt sempre a Badia Tebalda. La Regione chiede, poi, più chiarezza sugli "elaborati relativi alle opere elettriche in questione". Criticità anche per l’ambiente idrico, poiché il progetto interesserebbe una sorgente a servizio dell’acquedotto. Per quanto concerne i beni culturali e le borgate storiche c’è da "valutare l’incidenza degli effetti della trasformazione del paesaggio". Di più: la Regione chiede di "garantire la permeabilità` del suolo". E per la "realizzazione dell’elettrodotto interrato c’è da valutare la possibilità di seguire interamente il tracciato di strade esistenti per ridurre l’interferenza con aree boschive". Considerata anche "l’interferenza della viabilità interna al sito eolico con sentieri trekking della rete Cai". In particolare, la Regione chiede di "garantire la percorribilità dei sentieri anche in fase di esecuzione delle opere, proponendo interventi di valorizzazione in chiave turistica". E ancora vengono richieste verifiche sulla "visibilità" dell’impianto e sulla tutela per la flora, la fauna e la biodiversità. Rilevate, inoltre, le interferenze del progetto con i metanodotti di Snam Rete Gas.

Andrea G. Cammarata