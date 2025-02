Pale eoliche, Marcello (FdI) incalza de Pascale:: "La Regione si schieri contro i maxi impianti"

"Chiediamo che l’Emilia Romagna intervenga con la Toscana, per fermare i progetti dei maxi impianti eolici previsti a ridosso dell’alta Valmarecchia. Sono state intraprese tutte le azioni necessarie a garantire la tutela ambientale e paesaggistica del nostro territorio?". Torna alla carica il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che ha presentato l’altro ieri l’interrogazione in Regione sulla questione. "Sono note e già agli atti – continua il consigliere di FdI – le osservazioni sull’inadeguatezza di quelle zone appenniniche a ospitare questi impianti, specie dopo l’alluvione del 2023". I progetti prevedono 58 maxi pale eoliche, alte fino a 200 metri. Impianti che, se realizzati, per Marcello "impoveriranno l’economia locale locale legata al turismo". "La giunta Bonaccini – conclude il consigliere – non ha mai preso una posizione ufficiale in passato. La nuova giunta finalmente lo farà?".