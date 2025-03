Pale in mare, Energia soffia via i dubbi: "Abbiamo un patrimonio di 28 milioni"

Piccola società, ma con spalle coperte. A rispondere ai rilievi sull’operazione che intende portare un impianto eolico in mare davanti alla costa riminese, è la stessa Energia Wind 2020 attraverso il suo amministratore Riccardo Ducoli. "Energia Wind 2020 srl è una società di scopo (anche Spv, Special purpose vehicle) con sede legale in via Aldo Moro 28 a Breno (provincia di Brescia) costituita con l’unico scopo di progettare, realizzare e gestire l’impianto eolico offshore prospiciente la costa che va da Rimini a Cattolica". Il capitale è di poche migliaia di euro, ma "le società di scopo vengono appositamente costituite per progetti complessi al fine di rimanere autonome e distinte ad altre attività svolte dai soci promotori".

Ed eccoci al punto: "Energia Wind 2020 è una società controllata da 3R Energia srl (https://3renergia.eu) e da Energia 2020 srl (https://energia2020.eu) oltre ad altri soci a queste ultime riconducibili. Dal bilancio provvisorio 2024 di 3R Energia in fase di deposito risulta un utile, prima delle imposte, di circa 6 milioni di euro e un patrimonio netto di circa 22 milioni. Dal bilancio provvisorio del 2024 di Energia 2020, in fase di deposito, risulta un utile – sempre prima delle imposte – di circa 2,2 milioni di euro e un patrimonio netto di circa 5,7 milioni. La società può godere di tutto il supporto economico e finanziario, tecnico, legale, amministrativo, logistico (sedi direzionali e operative), di mezzi e di risorse umane in disponibilità dei soci".

Sui conti della società di scopo, "il debito di Energia Wind 2020 pari a circa 1,8 milioni di euro è costituito da finanziamenti soci infruttiferi, così come sarà finanziato interamente dai soci quanto ancora necessario a ottenere le autorizzazioni senza l’ausilio di terzi. I capitali per realizzare l’impianto saranno a esclusivo rischio imprenditoriale e non usufruiranno di contributi a fondo perduto".

La società precisa anche che "in merito alla trasparenza sul procedimento, Energia Wind 2020 ha scrupolosamente seguito la legge italiana ed europea. Tutta la documentazione è pubblica e consultabile sul sito istituzionale del ministero dell’Ambiente". Procedimento a parte, resta il vento. Quello che soffia davanti alla costa sarà sufficiente ad alimentare i 51 aerogeneratori alti 200 metri e con pale del raggio di 80metri? "I dati delle rilevazioni sono stati elaborati e autenticati da un organo di certificazione riconosciuto a livello mondiale a garanzia di bancabilità. L’area marina individuata per la realizzazione dell’impianto è idonea allo sfruttamento delle fonti rinnovabili".