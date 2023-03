Pale in mare, la lotteria delle miglia

Andrea Oliva

Sulla costa danno i numeri: 9,5, 12, 18. Chissà che giocandoli qualcuno non vinca. A farci un pensierino è Energia Wind che ha cambiato il progetto della centrale eolica in mare portando la prima pala a 12 miglia dalla battigia dopo le tante integrazioni richieste dal ministero. I Comuni avevano azzardato 18. Qualcuno è più soddisfatto altri lo sono meno. Così continua la battaglia dei numeri forti dello slogan: "Dalla costa le pale non si devono vedere". Come fare con aerogeneratori alti 200 metri a cui sommare il raggio della pala resta un mistero affidato ai rendering. La partita resta aperta e chissà che non escano altri numeri.