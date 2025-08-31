Palestina, la ministra degli Esteri ricevuta dal Segretario Beccari

"Sono stati rappresentati i passi più recenti compiuti da San Marino in direzione di una vicinanza concreta alla causa palestinese e al suo riconoscimento". Di questo e di tanto altro ieri a San Marino hanno parlato il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari e la ministra degli Esteri della Palestina, Aghabekian Varsen ricevuta in forma privata, insieme al nuovo ambasciatore designato di Palestina in Italia e San Marino, Mona Abuamara e dal vicario della Custodia di Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas. "È stata l’occasione – riferiscono dagli Esteri – di discutere su temi di viva attualità, e di ripercorrere le posizioni in ambito multilaterale riferite all’attuale situazione in Medio-Oriente".

Appena qualche settimana fa alla Conferenza internazionale di alto livello sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e sull’implementazione della soluzione dei due Stati, il segretario di Stato Beccari ha aderito alla dichiarazione congiunta proposta dalla Francia e sostenuta da altri tredici ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti. Il documento, denominato New York Call, esorta tutti i Paesi ad avviare il processo di riconoscimento dello Stato di Palestina. La stessa dichiarazione, firmata anche da San Marino, incoraggia coloro che non lo abbiano ancora fatto a instaurare relazioni diplomatiche con Israele e ad avviare un dialogo per favorirne l’integrazione regionale. In quell’occasione il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ideatore della proposta, aveva espresso il proprio apprezzamento per l’impegno del Segretario Beccari, tra i primi ad aver sostenuto con convinzione ai contenuti della New York Call. "Il documento incarna pienamente i principi fondanti delle Nazioni Unite, sempre difesi da San Marino, a partire dal diritto all’autodeterminazione dei popoli, lo stesso che ha reso possibile la nascita dello Stato di Israele e che deve essere riconosciuto anche al popolo palestinese. Due popoli, due Stati, che possano convivere fianco a fianco in pace, sicurezza e reciproco rispetto".

Intanto nei giorni scorsi Il Collettivo San Marino per la Palestina ha organizzato l’evento ’Voci e Suoni per la Palestina’, "per il riconoscimento pieno dello Stato di Palestina – dicono dal Collettivo – alla richiesta di un cessate il fuoco permanente, e alla ferma condanna della politica israeliana, del sionismo, del regime di segregazione e apartheid, e delle colonie illegali". Un evento con un duplice obiettivo: creare uno spazio di confronto e ascolto delle esperienze dirette di palestinesi e raccogliere fondi a sostegno del progetto ’San Marino per Gaza’ dell’Ong EducAid, ancora attiva nella Striscia di Gaza.