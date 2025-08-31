Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaPalestina, la ministra degli Esteri ricevuta dal Segretario Beccari
31 ago 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Palestina, la ministra degli Esteri ricevuta dal Segretario Beccari

Palestina, la ministra degli Esteri ricevuta dal Segretario Beccari

Titano verso il riconoscimento. Ieri il colloquio in forma privata, focus sulla situazione in Medio-Oriente

La ministra degli Esteri della Palestina, Aghabekian Varsen ricevuta in forma privata a Palazzo Begni

La ministra degli Esteri della Palestina, Aghabekian Varsen ricevuta in forma privata a Palazzo Begni

Per approfondire:

"Sono stati rappresentati i passi più recenti compiuti da San Marino in direzione di una vicinanza concreta alla causa palestinese e al suo riconoscimento". Di questo e di tanto altro ieri a San Marino hanno parlato il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari e la ministra degli Esteri della Palestina, Aghabekian Varsen ricevuta in forma privata, insieme al nuovo ambasciatore designato di Palestina in Italia e San Marino, Mona Abuamara e dal vicario della Custodia di Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas. "È stata l’occasione – riferiscono dagli Esteri – di discutere su temi di viva attualità, e di ripercorrere le posizioni in ambito multilaterale riferite all’attuale situazione in Medio-Oriente".

Appena qualche settimana fa alla Conferenza internazionale di alto livello sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e sull’implementazione della soluzione dei due Stati, il segretario di Stato Beccari ha aderito alla dichiarazione congiunta proposta dalla Francia e sostenuta da altri tredici ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti. Il documento, denominato New York Call, esorta tutti i Paesi ad avviare il processo di riconoscimento dello Stato di Palestina. La stessa dichiarazione, firmata anche da San Marino, incoraggia coloro che non lo abbiano ancora fatto a instaurare relazioni diplomatiche con Israele e ad avviare un dialogo per favorirne l’integrazione regionale. In quell’occasione il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ideatore della proposta, aveva espresso il proprio apprezzamento per l’impegno del Segretario Beccari, tra i primi ad aver sostenuto con convinzione ai contenuti della New York Call. "Il documento incarna pienamente i principi fondanti delle Nazioni Unite, sempre difesi da San Marino, a partire dal diritto all’autodeterminazione dei popoli, lo stesso che ha reso possibile la nascita dello Stato di Israele e che deve essere riconosciuto anche al popolo palestinese. Due popoli, due Stati, che possano convivere fianco a fianco in pace, sicurezza e reciproco rispetto".

Intanto nei giorni scorsi Il Collettivo San Marino per la Palestina ha organizzato l’evento ’Voci e Suoni per la Palestina’, "per il riconoscimento pieno dello Stato di Palestina – dicono dal Collettivo – alla richiesta di un cessate il fuoco permanente, e alla ferma condanna della politica israeliana, del sionismo, del regime di segregazione e apartheid, e delle colonie illegali". Un evento con un duplice obiettivo: creare uno spazio di confronto e ascolto delle esperienze dirette di palestinesi e raccogliere fondi a sostegno del progetto ’San Marino per Gaza’ dell’Ong EducAid, ancora attiva nella Striscia di Gaza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza