Palestra a cielo aperto nel circuito di Misano

Tutti in pista a Misano: i motori sono le gambe degli atleti. Domenica tornano gli Open games, un appuntamento ormai tradizionale, che vede il Misano world circuit sempre più meta degli sport non motoristici quando la stagione è ancora fredda e i motori non rombano. Alla fine di gennaio sull’asfalto del circuito si è tenuta la Misano Marathon che ha visto centinaia di atleti presentarsi al via.

Domenica toccherà agli Open Games. Sarà una giornata all’insegna del benessere e del divertimento rivolti a tutti: agli agonisti, ma anche e soprattutto alle famiglie. Per la riuscita dell’evento collabora il Comune insieme alle associazioni sportive del territorio: Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking, Freestyle Riccione Asd, Romagna Wild Race, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

I cancelli del Mwc si apriranno alle 8 del mattino. Da quel momento, meteo permettendo, ci si potrà cimentare in diverse attività dalla pattinata alla camminata non competitiva in pista, dalla passeggiata in bici per bambini e famiglie ai test ride con i nuovi modelli in e off road di E-bike. Opportunità rivolte a tutti, incluse persone con disabilità. Ci saranno anche corsi di educazione alla strada, gincana e scuola di mountain bike nel paddock. Il concetto di benessere fisico verrà esplorato a 360 gradi con le sessioni di nordic workout a tempo di musica, dimostrazioni e prove pratiche di ginnastica dinamica militare e il 4° Trofeo Roller Cross. Per chi si misura con gli avversari e il tempo, la sfida è in pista con l’11° Gran Premio Città di Misano, gara nazionale podistica di 10 chilometri riconosciuta Fidal, la gara ciclistica nazionale Elite Under 23 ‘2° Mwc’ e, infine la obstacle race ‘3° Romagna Wild Race’. Non sarà una domenica spot, ma la conferma di un circuito deciso a vivere 365 giorni l’anno grazie anche alla nuova grande piazza Mwc Square.