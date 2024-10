Palestra a cielo aperto nel parco della fornace

Bellaria Igea Marina si è risvegliata ieri mattina con un nuovo spazio verde, finalmente riqualificato e pronto ad accogliere cittadini di ogni età. L’area dell’ex fornace, fino a pochi anni fa un luogo degradato, è stata trasformata in un moderno parco attrezzato, simbolo di una comunità che si riappropria del proprio territorio. "Questo spazio, dove ora sorge una palestra all’aperto, era fino a pochi anni fa una discarica a cielo aperto" dichiara il sindaco Filippo Giorgetti. "Grazie a un intenso lavoro di bonifica e riqualificazione, è diventato oggi un luogo di crescita e aggregazione sociale".

La storia dell’ex fornace è particolarmente significativa per la comunità: "Un tempo, questo terreno forniva i mattoni per costruire case, alberghi e scuole, contribuendo alla crescita fisica della città – aggiunge Giorgetti - Oggi, invece, il medesimo spazio è dedicato a un altro tipo di costruzione, quella di relazioni e opportunità di sviluppo per i cittadini". La nuova palestra a cielo aperto è stata realizzata nell’ambito del programma ‘Sport di tutti – parchi’, nato da Sport e salute s.p.a. e Anci, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’attività fisica all’aperto, accessibile a tutte le generazioni.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti oltre al sindaco, l’assessore allo sport Francesco Grassi, Antonella Luminosi in rappresentanza di Sport e salute, e Rossano Armellini dell’Asd kiklos. Ospite d’onore è stato l’atleta paralimpico Luca Venturelli, simbolo di inclusione e resilienza. Al suo fianco, la sorella Lisa, giovane promessa del Sup, che a soli quattordici anni fa già parte della nazionale. La presenza di numerosi studenti delle scuole primarie, pieni di curiosità ed entusiasmo, ha reso l’evento ancor più speciale, colorando la giornata di emozione e speranza per il futuro.

Aldo Di Tommaso