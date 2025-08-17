Palio de lo Daino, gran finale con la sfida tra le contrade

Mondaino si prepara a vivere oggi l’ultima, attesissima giornata del Palio de lo Daino, la rievocazione storica che da 36 edizioni trasforma il borgo in un grande teatro a cielo aperto. Dalle prime ore del pomeriggio fino a notte fonda, piazza Maggiore e le vie del centro storico torneranno a riempirsi di colori, musica e spettacoli, in un intreccio continuo tra storia e fantasia.

Il pomeriggio sarà inaugurato dal fragore della ‘Disfida dei Balestrieri’, curata dalla compagnia de San Michele, che riporterà in vita l’antica arte del tiro con la balestra. Poco dopo, lo spazio sarà conquistato dai vessilli della compagnia degli sbandieratori di Città della Pieve, che con le loro evoluzioni al ritmo dei tamburi daranno vita a uno spettacolo di grande suggestione.

Tra le vie del borgo riecheggeranno anche le improvvisazioni argute di Gianluca Foresi, capace di coinvolgere il pubblico con la sua rima improvvisa, mentre messer Gianluca Barone e i ‘Falconieri del Re’ di Siena incanteranno grandi e piccoli con rapaci e levrieri, riportando Mondaino in un’atmosfera di autentico Medioevo.

A scaldare ulteriormente l’ambiente sarà la corsa delle oche, che come da tradizione porterà nelle strade allegria e divertimento popolare, insieme alle danze e ai suoni della Compagnia Circateatro di Urbino. Con il calare della sera, il borgo entrerà nel vivo con il solenne corteo del castello: dame, cavalieri, nobili e popolani sfileranno tra le strade fino a raggiungere piazza Maggiore, dove la voce narrante di Nicola Battistoni rievocerà la memoria di un’epoca lontana.

Le danze della compagnia Dulces Damae e ancora le improvvisazioni comiche di Foresi accompagneranno il pubblico fino al momento clou: il Gioco del Palio, in cui le contrade Borgo, Castello, Contado e Montebello si contenderanno lo stendardo di questa 36esima edizione.

La serata culminerà con lo spettacolo ‘Epica’, grande affresco collettivo di musica, arti e suggestioni. In scena il coro San Carlo di Pesaro, diretto dal maestro Salvatore Francavilla, si unirà a danzatori, artisti di fuoco, compagnie teatrali e sbandieratori per un evento immersivo che unisce poesia, luci, fiamme e coreografie spettacolari.

A chiudere la lunga giornata, come da tradizione, sarà lo spettacolare incendio della rocca, con i fuochi d’artificio di mezzanotte che illumineranno il cielo sopra Mondaino, suggellando il gran finale del Palio de lo Daino.