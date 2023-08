Palio de lo daino, cala il sipario ‘Il contado’ concede il bis

La contrada de ‘Il Contado’ concede il bis e si aggiudica per il secondo anno consecutivo la vittoria nel Palio de lo daino di Mondaino. In una piazza Maggiore piena come non mai, davanti agli occhi di migliaia di persone, i ‘contradaioli’, dopo l’eliminazione di Montebello e Borgo, hanno sconfitto gli avversari del Castello nella finalissima del classico ultimo atto del Palio domenica sera. A seguire, per i vincitori, brindisi, musica e festeggiamenti fino a tarda notte. Il pubblico del Palio, arrivato numeroso da tutta la provincia di Rimini, dal resto dell’Emilia-Romagna, dalle Marche, da San Marino e da altre regioni, si è invece ancora una volta dimostrato appassionato ed assai numeroso per una manifestazione sempre più al centro dell’estate riminese. Tra le novità dell’edizione 2023 apprezzatissimo il concerto dei Carmina Burana terminato con lo straordinario spettacolo dell’incendio al castello, sia sabato che domenica sera. Il concerto dei Carmina Burana ha visto la presenza dell’orchestra, il coro Amintore Galli di Rimini e Allegre note di Riccione, diretti dal maestro Marcello Mancini, da segnalare anche le danze del gruppo Dulces Damae, il fuoco del Drago Bianco e la performance di Madonna Lucrezia che ha reso poetico lo spettacolo con i suoi movimenti d’incanto, al suo esordio in piazza a Mondaino. Come sempre centinaia i figuranti tra artigiani, operatori, volontari e personaggi che hanno invaso il borgo per 4 giorni e 4 notti tra migliaia di visitatori incuriositi ed attenti.