Palio de lo daino, cortei e disfide ll borgo torna indietro nel tempo

Mondaino si prepara nuovamente a tornare indietro tempo, fino all’anno 1459, quando fu siglata la storica pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro. Si annuncia ricca di novità e con migliaia di visitatori la 34esima edizione del ‘Palio de lo daino’, la celebre manifestazione che animerà il centro storico di Mondaino dal 17 al 20 agosto. Quattro giornate tra cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e con le disfide tra le quattro contrade (Borgo, Castello, Contado e Montebello) che indosseranno abiti d’epoca per contendersi la vittoria finale con oltre 300 volontari e figuranti coinvolti. Per l’occasione, sono in arrivo a Mondaino artisti, associazioni, artigiani e gruppi di rievocazione storica da sette diverse regioni d’Italia (Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria). Da non perdere il suggestivo spettacolo offerto allo scoccare della mezzanotte dall’incendio del castello, che quest’anno si prepara a fare il bis, sia nella serata di sabato 19 che in quella di domenica 20 agosto. Il palio è organizzato dalla Pro Loco di Mondaino, presieduta da Fabrizio Ciotti, con la collaborazione del Comune di Mondaino, la compagnia di balestrieri e musici San Michele e del punto Ior di Mondaino, ed è inserita nella programmazione del ‘Consorzio europeo rievocazioni storiche’. Tra le novità dell’edizione 2023, sabato 19 e domenica 20, alle ore 22.45, la piazza di Mondaino sarà allietata dai canti scenici, profani e mistici dell’Opera ‘Carmina Burana’, che sarà interpreta dal coro Galli di Rimini, composto da circa 60 elementi, dal coro Allegre Note di Riccione, composto da 20 elementi, da 10 orchestrali diretti dal maestro Marcello Mancini. Una sinfonia di suoni e voci risuonerà nell’aria, creando un’atmosfera unica che lascerà senza fiato.