Palio della voga, un bellariese si mette in luce. Il marinaio di salvataggio Tosi chiude secondo

Arriva l’argento per Gabriele Tosi, marinaio di salvataggio bellariese giunto secondo durante la quinta edizione del Palio della voga. Si tratta di un evento imperdibile per gli amanti dello sport e della riviera romagnola: gli stessi atleti hanno definito il rush finale della competizione come i ‘200 metri di voga più ruspanti della stagione’. Quest’anno, a differenza delle edizioni passate che si tenevano nel porto canale di Cervia, la gara si è disputata nel bacino di canottaggio della Standiana. Sebbene questa location sia meno conosciuta, ha offerto uno sfondo suggestivo per una competizione così significativa.

Tra i partecipanti, come anticipato, spicca il nome del bellariese Gabriele Tosi che ha brillato nella categoria maschile. Dopo un ripescaggio, Tosi ha mostrato una prestazione eccezionale, guadagnandosi un meritato posto in finale. Nonostante la sua importante performance, ha concluso la gara al secondo posto, superato per un soffio dal vincitore Simone Carapia. Il podio finale ha visto quindi Carapia classificarsi come vincitore al primo posto, il bellariese Tosi al secondo, e Nicola Contro al terzo. Un grande risultato per Tosi, che ha saputo rappresentare al meglio la delegazione di Bellaria.

a. d. t.