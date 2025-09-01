Pallinari, prostitute e ‘okkupanti’: raffica di arresti e denunce a Rimini

Rimini, 1 settembre 2025 – Pallinari, spacciatori, prostitute, abusivi, okkupanti di edifici nel mirino dei vigili. Sono state quasi 3.900 le persone controllate dalla polizia locale di Rimini da inizio anno ad oggi, con 32 arresti e 155 denunciati in stato di libertà. Ben 140 i controlli di contrasto alla prostituzione, e 121 gli interventi per combattere i ’pallinari’. Articolato il bilancio degli interventi per la sicurezza urbana e la prevenzione del degrado, compresi quelli contro l’occupazione abusiva di edifici (174 verifiche con 23 sgomberi di edifici occupati abusivamente). Sono stati 203 i controlli nelle aree verdi, 312 nelle zone sensibili, come la stazione e Borgo Marina.

I controlli della polizia municipale per le strade di Rimini. Otto mesi in trincea per gli agenti impegnati nella sicurezza

Droga: 34 sequestri di stupefacenti per un peso complessivo di 2.571 grammi (circa metà hashish). Le denunce per detenzione ai fini di spaccio sono state 23, mentre 98 sono state le sanzioni amministrative per detenzione di uso personale.

Prostituzione: fatti 140 controlli con 66 sanzioni per violazione dell’ordinanza comunale.

Pallinari: 121 controlli, 40 sanzioni amministrative e 41 denunce per gioco d’azzardo illegale. Per questo reato sono stati sequestrati 2.070 euro di proventi illeciti.

Abusivismo commerciale: questa estate il nucleo dedicato ha intensificato i controlli registrando 93 rinvenimenti di merce abusiva, 14 verbali amministrativi e 14 sequestri amministrativi a venditori abusivi. Tre i sequestri penali di merce contraffatta.

I servizi di controllo di persone senza fissa dimora in campeggio abusivo su aree non autorizzate sono stati 69, con 27 allontanamenti. “L’efficacia dei controlli e la varietà delle attività svolte dimostrano la capacità della Polizia locale – commenta l’assessore Juri Magrini – di adattarsi alle diverse esigenze di sicurezza del territorio, dal contrasto al degrado urbano alla tutela della legalità commerciale, fino alla prevenzione dei reati. Un impegno che merita il riconoscimento di tutta la cittadinanza”.