Pallinari a Rimini, maxi blitz: in poche ore 26 multati

Rimini, 6 luglio 2023 – La truffa è vecchia, ma purtroppo c’è ancora chi ci casca. Quasi sempre sono turisti, spennati dai ’pallinari’ che rovinano loro le ferie in Riviera. Con l’aumento dei vacanzieri a Rimini, negli ultimi giorni pure i truffatori del gioco delle tre campanelle si sono moltiplicati. Per questo motivo la polizia locale ha deciso di intensificare i controlli, attraverso pattuglioni con agenti anche in borghese e l’impiego delle squadre cinofile. Lunedì sera la polizia locale ha compiuto una vera e propria retata, fermando e multando in poche ore 26 persone, ciascuna sanzionata per mille euro.

I controlli a tappeto hanno interessato sia viale Vespucci (zona Marina centro) sia i viali delle Regine e Principe di Piemonte a Rivazzurra e a Miramare. Durante l’attività gli agenti sono riusciti a fermare ben cinque batterie, intercettando 26 persone e mettendone in fuga altre.

Il copione era sempre lo stesso: i complici che fingevano di vincere, invogliando così i passanti a giocare, una o due persone a fare da ’palo’ per ciascuna postazione. Incredibile che ancora qualcuno ci caschi, ma così è purtroppo. Specialmente tra i turisti c’è ancora chi sfida la sorte pensando di poter vincere, senza immaginare che è un inganno. Tutti i 26 truffatori fermati dalla polizia locale sono stati sanzionati, con una multa da mille euro a testa.

Guardia alta dei vigili pure contro spacciatori e balordi. Martedì la squadra di sicurezza urbana della polizia locale ha allontanata, a Viserba, 8 persone accampate nei giardini vicino alla stazione: per 5 di loro è scattata una multata. Sempre martedì i vigili hanno sgomberato un hotel abbandonato a Marina centro, occupato da 8 persone, tutte denunciate. Altro blitz all’ex colonia Enel: tra i fermati anche uno spacciatore, trovato con circa 40 grammi di hashish.