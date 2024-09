Palloncini e fumogeni per salutare ‘Batti’

"Brinderemo ancora insieme". Recita così uno dei manifesti affissi sull’impalcatura della chiesa della Collegiata dagli amici di Alberto Battistini, il 22enne che sabato ha perso la vita in un incidente stradale. Una folla commossa, ieri, l’ha salutato per l’ultima volta: più di cinquecento le persone accorse ai funerali per ricordare ’Batti’, come lo chiamavano gli amici. Tantissimi giovani, colleghi di lavoro e compagni di scuola a riempire la chiesa e il sagrato esterno, in un immenso abbraccio dedicato ad Alberto. Ma soprattutto i familiari: mamma Maria Silvia, babbo Antonio, il fratello Alessandro, gli zii, i nonni e tutti coloro che gli volevano bene.

"Te ne sei andato con lo stesso impeto travolgente con cui hai sempre vissuto ogni giorno della tua vita – dice dall’altare uno di loro –. Eri diverso da tutti gli altri: avevi la forza di coinvolgere tutti con la tua bontà e voglia di vivere. Eri un tornado di felicità e così te ne sei andato, come un fulmine a ciel sereno in una giornata di estate". A porgere l’ultimo saluto da parte dell’amministrazione anche il sindaco Filippo Sacchetti. Tantissimi occhiali neri a coprire i volti segnati dalle lacrime. I visi degli amici, di quei compagni che non avrebbero mai pensato di dover dire addio ad Alberto. "Ti chiamavamo ’Batti sbatti’, a te non ti piaceva, ma ci ridevamo sù assieme – continua un amico –. Ti conosco dal primo giorno di scuola elementare e già eri un bambino sicuro di te, pronto a trascinare gli altri. Proprio come lo sei stato fino al tuo ultimo giorno di vita".

Una chiesa gremita per accompagnare Alberto nell’ultimo viaggio. "Sei sempre stato un vero amante della vita – inizia così l’omelia don Giuseppe Bilancioni –. Hai vissuto ogni giorno al massimo senza sprecare neanche un attimo di tempo e 22 anni ti sono bastati per lasciare un segno tangibile in tante vite". Al termine della funzione il feretro è stato portato in spalla dagli amici e dal fratello accompagnato da un lungo applauso. Poi palloncini bianchi che volano in cielo e fumogeni che si perdono nell’aria di una calda giornata di fine estate. Impossibile non notare un altro striscione affisso prima del funerale dagli amici. "Ciao figlio di Santarcangelo. Batti, sarai sempre il nostro angelo".

Federico Tommasini