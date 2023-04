Palme spente in via Dante, è polemica "Saranno illuminate dal 25 aprile"

Niente illuminazione accesa per le palme centrali alla passeggiata pedonale di via Dante nel weekend pasquale e gli operatori della zona a mare ora ne chiedono spiegazione.

Non è mancata qualche polemica e qualche malumore nel primo vero weekend turistico della stagione in quanto erano presenti già numerosi operatori che hanno aperto diverse attività commerciali, ristoranti, bar ed hotel. Il vicesindaco Alessandro Belluzzi (foto) spiega: "Per la delicatezza dei materiali e considerando che una volta accese tali luci è bene mantenerle in funzione con continuità a livello tecnico – conferma Belluzzi – abbiamo pensato di far partire la stagione con l’illuminazione delle palme in via Dante dal ponte del 25 aprile, che segnerà un vero e proprio inizio per la stagione turistica della Regina. E quindi da quel momento andremo a regime in tutta la città, anche con questo servizio".

Dopo l’estate, poi, saranno completati i lavori di arredo nell’ultimo stralcio della via stessa con gli ultimi dettagli di completamento per un asse turistico davvero importante con il passeggio dalla zona Navi all’area di centro.

Una via rimessa a nuovo e che anche con il verde, le palme appunto, rappresenta a suo modo un’attrazione con le tante attività che vi insistono. Nelle prossime settimane, quindi, tutta la città assumerà un nuovo volto pronta a partire anche con gli arredi del lungomare, il verde ed i vari servizi preposti alla stagione turistica, compresa l’illuminazione in via Dante.