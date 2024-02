Palo della luce nascosto in garage. Coniugi indagati per ricettazione

Non bastavano Fleximan e Dossoman. L’universo dei supereroi dell’insofferenza ora aggiunge due nuovi – presunti – protagonisti, ossia chi se la prende con i lampioni al led. Questo è quanto viene contestato a una coppia di coniugi ravennati, ma con casa anche in un piccolo borgo della Valmarecchia, dove i due sono finiti indagati per il reato di ricettazione dopo che sono stati trovati in possesso di un lampione dell’illuminazione pubblica scomparso da tempo e che la coppia avrebbe secondo le ricostruzioni raccolto da terra una volta già abbattuto da ignoti e, anziché restituirlo all’amministrazione comunale, tenuto per sé riponendolo nel porprio garage.

Un ritrovamento figlio dell’attività di detective svolta in questo caso dallo stesso sindaco del Comune della Valmarecchia in questione, il quale dopo aver raccolto le lamentele di alcuni residenti preoccupati della scarsa illuminazione pubblica in una zona del comune, dovuta alla mancanza di un lampione e al malfunzionamento di un altro attiguo (probabilmente perché con l’impianto collegato a quello divelto).

Un input sulla base del quale il primo cittadino in persona si è prodigato raccogliendo numerose testimonianze dal vicinato, per arrivare così a scoprire infine che il lampione mancante era in realtà custodito nel garage della coppia ora indagata. Proprio lì dove alcuni residenti avevano riferito di avere scorto il palo mancante, coperto da un telo.

Al controllo dei carabinieri, intervenuti dopo la denuncia del sindaco, il lampione è stato così ritrovato sul pavimento del garage della casa dei due coniugi, nascosto sotto una coperta. Dal canto loro, i due coniugi per primi in un’occasione avevano riferito a un vicino di avere trovato il lampione già smontato e così di avere deciso di raccoglierlo e metterlo in garage. Il tutto sino a quando nei giorni scorsi, la segnalazione dell’accaduto da parte del sindaco del Comune in Valmarecchia non ha portato alla comunicazione della notizia di reato ai due indagati, che dovranno ora rispondere dell’accusa di ricettazione. La lampada al led trovata invece nel garage è stata dunque restituita al Comune proprietario, il quale provvederà ora a reinstallarla nella precedente sede da cui era stata divelta.