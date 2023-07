Palpeggiata al discount Bambina di otto anni molestata tra gli scaffali Vigilantes in carcere

di Francesco Zuppiroli

La mano, senza scrupoli, si appoggia prima sulla spalla della piccola. Poi, con circospezione e dopo aver dato un’occhiata intorno, scende. Sotto l’ombelico. E in modo repentino come in un balzo di un ragno tesse rapida la propria tela sulle parti intime di una bambina di appena 8 anni. Due tocchi, al di sopra dei pantaloncini. E ora, una guardia giurata 52enne è accusata di aver trasformato un semplice giro al supermercato con la mamma in un vero e proprio incubo per una bambina di appena 8 anni. Nell’orrore della molestia e della violenza sessuale aggravata, il reato per cui il 52enne riminese è stato arrestato ed è finito in carcere, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà questa mattina nell’aula bunker dei ’Casetti’, davanti al gip Manuel Bianchi.

Un’accusa pesante come un macigno quella che grava sul 52enne, difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni. Così come pesa il filmato delle telecamere di videosorveglianza del discount in cui si sarebbe consumata la violenza martedì sera intorno alle 19.15. Filmato che riprenderebbe l’uomo mentre avvicina la bambina vicino al cestone delle scarpe in vendita, nel reparto giocatolli, e la tocca appunto anche nelle parti intime per due volte. Immagini su un nastro che è stato posto sotto sequestro dal pm titolare dell’indagine Davide Ercolani, a seguito di un intervento lampo dei carabinieri nel supermercato a nemmeno un’ora dalla denuncia arrivata in caserma via telefono della madre della piccola (assistita dagli avvocati Luca d’Apote e Carola Mecatti).

Secondo quanto ricostruito sin qui dagli investigatori, la bambina di 8 anni si sarebbe trovata sola nel reparto scarpe e giochi del supermercato, quando intorno alle 19.15 appunto la guardia giurata – addetto alla sicurezza di quella zona precisa dopo numerosi precedenti episodi di furto (sostiene la difesa) – le si sarebbe avvicinato. È stato a questo punto che, secondo l’accusa, il vigilantes 52enne ha palpeggiato nelle parti intime la bambina, la quale immediatamente dopo la molestia subita è corsa dalla madre riferendo delle attenzioni deviate subite dall’addetto alla sicurezza: "Mi ha toccato quello della vigilanza".

Una versione accusatoria questa che la piccola ha poi confermato anche al magistrato senza mai contraddirsi durante un’audizione protetta per la testimonianza. Versione che, però, discorderebbe rispetto a quanto sostenuto invece dal 52enne una volta intercettato nel supermercato subito dopo la presunta violenza. Qui l’uomo ha infatti riferito ai carabinieri che quel ’contatto proibito’ sarebbe stato nient’altro che un involontario sfioramento. Un equivoco, quando la guardia avrebbe tolto dalle mani della bambina un paio di scarpe che la piccola di otto anni teneva vicino alle parti intime. A vederci chiaro sarà oggi il gip Manuel Bianchi, che durante l’udienza di convalida dell’arresto della guardia giurata dovrà tenere conto di un impianto accusatorio basato su quei filmati della presunta molestia ripresi dalla telecamere a circuito chiuso del market e della versione che la bambina ha dato dell’accaduto. Inoltre, nell’abitazione del 52enne, incensurato, gli investigatori nel corso di una perquisizione hanno trovato e sequestrato anche alcuni fotogrammi e Dvd contenenti materiale pornografico, che sarnano ora oggetto di ulteriori e approfondite analisi da parte degli investigatori.