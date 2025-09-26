Palpeggiata in albergo. Condannato il portiere

Una notte di vacanza in Riviera trasformata in un incubo e finita nelle aule di giustizia. Con rito abbreviato, il tribunale di Rimini ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, un uomo di 71 anni, portiere d’albergo, riconosciuto colpevole di aver molestato una ragazza, all’epoca dei fatti appena 18enne.

L’episodio risale al giugno 2023, nel pieno della stagione estiva. La giovane, in vacanza a Rimini insieme al fidanzato, era rientrata in hotel verso le cinque del mattino dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera. Al momento di salire in camera, la coppia si rese conto di aver smarrito la chiave che apriva la porta. Il ragazzo rimase fuori a fumare, mentre la ragazza si rivolse al portiere per farsi aiutare.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo accompagnò la giovane fino all’ascensore con l’intenzione di aprirle la stanza. In quel frangente, approfittando della situazione, avrebbe iniziato a molestarla: una serie di palpeggiamenti rapidi e improvvisi, ripetuti finché la ragazza, sorpresa e impaurita, riuscì a divincolarsi e a spingerlo via, uscendo dall’ascensore.

Sconvolta, la diciottenne raccontò subito l’accaduto al fidanzato e, poche ore dopo, decise di sporgere denuncia ai carabinieri, dando il via all’inchiesta. Le indagini sono state condotte dai militari dell’Arma con il coordinamento della Procura di Rimini.

La vicenda giudiziaria ha preso corpo attraverso la raccolta delle testimonianze e la documentazione acquisita dagli investigatori. L’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Caroli del foro di Rimini, ha affrontato il processo con rito abbreviato, che consente uno sconto di pena in caso di condanna.

Il giudice, al termine della discussione, ha ritenuto provata la responsabilità dell’uomo per il reato contestato di violenza sessuale. La condanna inflitta è stata di un anno e quattro mesi, con sospensione condizionale della pena. Un epilogo che arriva a poco più di due anni dall’episodio e che chiude, almeno sul piano giudiziario, una vicenda che aveva scosso la tranquillità di una vacanza in Riviera di una coppia di fidanzati e che ora trova la sua definizione nelle carte del tribunale.