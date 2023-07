Palpeggiava le commesse a Rimini: il direttore del negozio condannato a risarcirle

Rimini, 6 luglio 2023 – Non perdeva occasione. Appena poteva, lui allungava le mani su di loro. Palpeggiamenti, frasi e gesti osceni, inseguimenti nel bagno, fino ad arrivare a veri ricatti sessuali. Come: "Se vuoi che ti rinnovi il contratto, allora devi venire in bagno con me...". Comportamenti accompagnati, spesso, da minacce più o meno velate. Non solo: in un’occasione aveva anche colpito una delle giovani commesse con un pugno. Un incubo durato un paio di anni, quello che tre ragazze hanno subito (dal 2018 al 2020) dal responsabile di un negozio di abbigliamento alle Befane dove lavoravano. Fino a quando le giovani (che hanno tra i 23 e i 27 anni) si sono licenziate e hanno denunciato il gestore del negozio, un 55enne residente a Riccione.

Le loro accuse hanno poi trovato conferme nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotta dalla Squadra mobile della polizia, tanto che il gestore era finito anche gli arresti domiciliari. E ieri il processo contro l’uomo, difeso da Massimiliano Orrù e Simona Conti, si è concluso con la condanna a 3 anni e 2 mesi (il pm aveva chiesto 6 anni), per violenza sessuale aggravata e lesioni. I giudici hanno inoltre disposto che l’uomo risarcisca le tre ragazze (assistite dall’avvocato Stefano Caroli): a ciascuna dovrà versare 6mila euro, oltre alle spese legali.

La vicenda era scoppiata tre anni fa, quando le ragazze avevano deciso di presentare denuncia contro il gestore del negozio dove lavoravano. Tanti gli episodi rivelati dalle commesse: dalle battute a sfondo sessuale in poco tempo era passato a esplicite richieste. E poi gesti osceni, inseguimenti nei bagni, perfino ricatti. Come quello che aveva rivolto, in un’occasione, a una di loro: "Se vuoi che ti rinnovi il contratto, devi venire in bagno con me...".

Davanti ai rifiuti categorici delle ragazze il responsabile del negozio sarebbe passato dalle minacce ai fatti, colpendo con un pugno una commessa, finita in Pronto soccorso. Dal canto suo, l’uomo ha sempre negato tutto, assicurando che le sue erano solo ’goliardate’ e che non aveva mai né alzato le mani né ricattato nessuna, mostrando a sua difesa le chat con le dipendenti. Ma le ragazze, prima di smettere di lavorare nel negozio, avevano registrato di nascosto alcune delle conversazioni avute col gestore. Queste, insieme alle loro testimonianze, si sono dimostrate decisive al processo, terminato con la condanna dell’uomo. I suoi avvocati sono pronti a fare appello.