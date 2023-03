Palpeggiava le commesse "Condannate l’ex capo"

"Se vuoi che ti rinnovi il contratto, allora devi venire in bagno con me". Ricatti sessuali. Continue allusioni. Palpeggiamenti. Per tre commesse di un negozio di abbigliamento del centro commerciale Le Befane andare a lavoro era diventato un vero e proprio inferno. Alla sbarra, al termine di una complessa indagine portata avanti dalla polizia di Stato, è finito l’allora responsabile del punto vendita, un 55enne che, che nel maggio del 2020 era stato denunciato dalle tre giovani commesse, assistite dall’avvocato Stefano Caroli. Ieri mattina il pubblico ministero Davide Ercolani, al termine della requisitoria, ha chiesto per l’uomo una condanna a 6 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, ha sempre respinto tutte le accuse, sostenendo che le ragazze si sarebbero inventate tutto.

Nel corso del dibattimento davanti al giudice, le autrici della denuncia hanno ricostruito alcuni delle presunte molestie che avrebbero dovuto subire. La tattica del capo, avevano raccontato le giovani commesse, era sempre la stessa. Appena assunte in negozio, si mostrava gentile e disponibile, ma non passava molto che attaccava con gli apprezzamenti e le allusioni sessuali, accompagnate in alcuni casi da gesti espliciti, tentativi di baciarle o abbracciarle. Battute che via via si facevano sempre più pesanti, fino a quando non diventavano esplicite richieste. In alcune occasioni avrebbe anche chiesto loro di portare delle gonne particolarmente corte. Le ragazze rispondevano a tono a quelle proposte disgustose, ma visto che non otteneva quello che voleva, l’uomo sarebbe passato agli agguati. Palpeggiamenti pesantissimi, aggressioni nel bagno, dove spesso erano costrette a barricarsi mentre lui tentava di entrare con la forza.

Ogni giorno sorridevano ai clienti che entravano in negozio, sapendo che appena fossero rimaste sole con lui, si sarebbero ritrovate le sue mani addosso. Ogni volta che protestavano, la risposta sarebbe stata sempre la stessa: "Se vuoi che ti rinnovi il contratto in prossima scadenza vieni in bagno con me, io faccio un favore a te e tu ne fai uno a me". Il bisogno di lavorare le aveva fatte resistere per qualche mese, ma alla fine avevano preferire rinunciare allo stipendio, pur di non impazzire di paura. Nel corso dell’inchiesta, gli investigatori hanno ricostruito gli episodi e sentito altri testimoni.