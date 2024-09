Paltrinieri e i ’dominatori dell’acqua’ protagonisti della super gara a Cattolica

Cattolica è pronta ad accogliere il plurititolato campione di nuoto Gregorio Paltrinieri e la seconda edizione di ’Dominate the water’, il circuito a tappe di nuoto in acque libere ideato dal campione per promuovere e valorizzare non solo il suo sport ma anche la cultura della tutela dei mari e delle spiagge. L’evento, in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, si terrà nella spiaggia libera di piazza del Tramonto, come scenario dell’emozionante sfida tra atleti e amanti del mare. Saranno la Sindaca Franca Foronchi, il Vice sindaco e Assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi, il parlamentare europeo Stefano Bonaccini e il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi a inaugurare, alle ore 10, la manifestazione. "Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna è al fianco della città di Cattolica e degli organizzatori di Dominate the Water – interviene il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi –: un evento che porterà nella nostra riviera centinaia di persone per la gara di nuoto in acque libere che vede protagonista Gregorio Paltrinieri". La prima giornata si apre alle 8.30 con il ritrovo degli atleti al villaggio in spiaggia del Tramonto. Alle 10.30, mezz’ora dopo il taglio del nastro, tutti sulla linea del via per la partenza della prima gara di 3 chilometri.

lu.pi.