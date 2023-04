‘Pancott’ e crostoni i ristoranti ripartono dalla tradizione

Dimenticate per un giorno piatti elaborati e menù turistici, e pensate al ristorante quasi fosse la casa della nonna dove ritrovare le tradizioni ormai dimenticate. Quella cucina forse povera ma saporita, con il gusto della vita e dello stare assieme. E’ questo l’obiettivo della Giornata della ristorazione Fipe che nel riminese vede aderire una cinquantina di ristoranti. Quest’anno la Giornata è dedicata all’ospitalità. Il simbolo utilizzato per celebrare il valore della condivisione e l’importanza della relazione sarà il pane.

I ristoratori della provincia hanno deciso a modo proprio di declinare il messaggio di ‘Ristorazione, pane e ospitalità’. Tornando alle tradizioni, quelle casalinghe, chi ha qualche primavera sulle spalle ricorda il ‘pancotto’. Il ristorante da Roberto - Mare, terra e tradizione ha deciso di riproporre ‘il Pancott’ rielaborandolo in chiave moderna. Sarà un ‘Crostone integrale, burrata e pomodorini’ la strada scelta per declinare l’ospitalità dal ristorante pizzeria Giusti di Marina Centro. A Riccione, da Zì Rosa oggi verrà presentato in tavola il ‘Bruschettone ai 7 cereali con pomodorini, alici del Cantabrico e burratina’, mentre il Minestraio andrà a proporre ai commensali una ‘Panzanella al cagnetto’. Al ristorante Stazione di Misano Adriatico hanno creato invece lo speciale antipasto ‘Pane in panzanella, alici marinate, cipolla di Tropea e datterini’. In tema di classici, non potrano mancare due piatti tipici della tradizione riminese un po’ in tutti i locali: l’immancabile piadina e i passatelli presentati in tante varianti.

L’iniziativa ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica.

"Sull’ospitalità e sulla convivialità si fonda la cultura della ristorazione – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad - e questi sono gli stessi valori che alimentano la riconoscibilità della nostra provincia, capitale dell’accoglienza". Per Gaetano Callà presidente Fipe, "si tratta di un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità. Grazie alla partecipazione di un grandissimo numero di ristoratori, Fipe effettuerà una importante donazione in favore di Caritas Italiana per garantire il diritto al cibo alle famiglie più bisognose".