Panettone a rischio per Francesco Chiaiese. Il Pd cerca un sostituto

Francesco Chiaiese mangerà il panettone? Se lo chiedono in tanti. Cittadini ma anche ’alti papaveri’ del Pd. Che, a sorpresa, ha scelto l’esponente già di area vendoliana, poi Leu (non tesserato al partito) come candidato per le comunali 2024 nell’assemblea iscritti dell’8 settembre. I mal di pancia per la scelta rivendicata dal segretaio Nerio Zanzini si sono fatti sentire subito. Cresciuti dopo alcuni incontri pubblici del candidato. E giunti alla linea di galleggiamento dopo la sua recente intervista al Carlino, dove Chiaiese proponeva tra l’altro "nidi gratis per tutti". "Perché non un set di pentole alle prime 100 telefonate?", l’ironico commento di un alto esponente del Pd. Che starebbe trattando una ’ritirata onorevole’. Possibile solo a fronte di un’alternativa, che si sta cercando in queste ore, a fronte dell’indisponibilità di Andrea Silvagni, tenuto caldo per tempi migliori.

m.gra.