Panico in via Costa. Trenta evacuati per una fuga di gas

Un boato. E poi quell’odore, fortissimo, di gas. Momenti di paura ieri a Santarcangelo, in via Andrea Costa, dove una ditta impegnata a posare i cavi della fibra ottica durante i lavori ha tranciato per errore una condotta della rete di gas metano. L’incidente è avvenuto intorno alle 9,45 proprio davanti al Palazzo Francolini. Gli operai del cantiere stavano scavando quando hanno rotto la tubatura. Subito è scattato l’allarme, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con varie squadre insieme ai tecnici di Adrigas. Nel frattempo c’era già stata un’importante fuoriuscita di gas nell’aria.

I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, insieme ai tecnici di Adrigas e del Comune di Santarcangelo, hanno immediatamente messo in sicurezza tutta la zona e chiuso la conduttura danneggiata. Poi si è provveduto a evacuare tutte le persone nel raggio di un centinaio di metri dal luogo dove è accaduto l’incidente. Oltre una trentina le persone sfollate, tra residenti, commercianti, professionisti e impiegati degli uffici della zona. Sgomberato anche Palazzo Francolini, che ospita il comando della polizia locale e gli uffici della Fondazione Francolini e di Santarcangelo dei teatri. Disattivate la linea elettrica e del gas di tutta l’area interdetta. Le operazioni sono andate avanti quasi tre ore. Per tutto il tempo necessario all’intervento sono rimaste chiuse al traffico via Andrea Costa (per un tratto) e anche le vie Montevecchi e Daniele Felici (a monte della via Emilia). Ed è stato chiuso, sempre per motivi di sicurezza, anche il parcheggio Francolini. Solo poco prima delle 13 la situazione è ritornata alla normalità, anche se il guasto alla rete è stato piuttosto importante e i tecnici di Adrigas hanno continuato a lavorare sul posto per diverse ore. La chiusura di via Andrea Costa e delle altre strade ha creato inevitabilmente disagi alla viabilità, con i vigili impegnati a ridurre i disagi.

Stando a quanto riferito dal Comune, l’incidente sarebbe avvenuto "a causa di un’errata indicazione della rete dei sottoservizi nelle cartografie". Dopo l’incidente sono partiti comunque gli accertamenti del caso, per verificare eventuali responsabilità.