Panino imbottito con wurstel e lamette: l’esca mortale per i cani trovata a Rimini

Rimini, 15 agosto 2025 - "Chi ha fatto questo è un criminale. Domani andremo a fare denuncia, sperando che ci siano telecamere e testimoni che possano aiutare le forze dell'ordine nelle indagini".

Sono indignati i volontari dell'associazione Dna Rimini (Difesa natura ambiente), dopo il ritrovamento di un panino imbottito con wurstel e pezzi di… lamette. A trovare l'esca mortale per cani in via Rosaspina è stato un residente della zona, ieri mattina. E' stato lui a segnalare ai volontari di Dna il ritrovamento del cibo trappola.

"Pazzesco, arrivare a tanto per fare del male agli animali e ucciderli. Non abbiamo parole - dice Uliana Vergoni dell'associazione Dna - Tra l'altro il boccone è fatto in modo che i pezzi di lametta siano abbastanza piccoli da poter essere ingeriti: avrebbero causato sicuramente la morte".

Il ritrovamento è avvenuto a pochi metri dalla sede della Questura. Per questo i volontari sperano che le telecamere abbiano visto qualcosa. E lanciano un appello a chiunque abbia visto qualcosa, a farsi vivo.