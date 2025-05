Panoramica, in classe nel 2026

Gli alunni della scuola Panoramica potranno tornare in classe nel 2026. Da anni chi si iscrive alla Panoramica non può usufruire del plesso del Paese perché i lavori sono rimasti bloccati a causa delle difficoltà dell’impresa e del successivo fallimento. Per chiudere i contratti precedenti e far ripartire la macchina burocratica e il cantiere ci sono voluti anni. Ma il momento è arrivato. "Abbiamo affidato i lavori e il cantiere può ripartire - premette l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola -. Se inizialmente potrà apparire limitato l’impatto dei lavori è perché larga parte della struttura è in legno e questo prevede la costituzione e parte dell’assemblamento a monte, prima di portare il materiale in loco. Comunque sia abbiamo le scadenze fissate: entro il mese di ottobre il cantiere dovrà essere terminato". Seguiranno i tempi tecnici per allestire il plesso, poi dal 2026, assicura Imola "avremo una nuova scuola".

Qui entra in gioco il settore istruzione. Oggi le classi della Panoramica sono in ‘trasferta’ alla scuola delle Fontanelle, con ingresso da via Tre Baci. "Quando il nuovo plesso della Panoramica sarà completato - spiega l’assessore Sandra Villa -, il ritorno delle classi avverrà in automatico". Tuttavia "considerato che la struttura sarà terminata nel corso del prossimo anno didattico, andranno fatte attente valutazioni per capire se è meglio per gli alunni fare un trasferimento durante l’anno, oppure attendere quello successivo".

Andrea Oliva