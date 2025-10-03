Paolini blocca la ‘Maga’: "Il partito non ne sa nulla"

"L’iniziativa della deputata Colombo non era concordata". Prende le distanze il coordinatore locale Stefano Paolini dalla deputata di FdI. Il cappellino ‘Make Riccione great again’ con la quale la parlamentare si è fotografata ha fatto discutere. Anche il Pd ha preso la cosa seriamente, bocciando sul nascere l’idea di un nuovo movimento in seno al centrodestra, come è avvenuto negli Stati Uniti con il presidente Trump e il suo ‘Make America great again’. "Non so se l’uscita della Colombo sia stata concordata o ci sia stato un confronto con gli organismi del partito nazionali", premette Paolini, cogliendo l’occasione per lanciare un messaggio al partito. "Di certo le azioni che ci porteranno alle prossime elezioni comunali passeranno da me, in quanto coordinatore, di concerto con il responsabile provinciale Nicola Marcello. Non c’è alcun movimento. Come partito cercheremo con gli alleati di riprenderci il municipio".

Equilibri interni a parte, arrivano le prime indicazioni su come si sta muovendo il partito in vista delle amministrative. "Stiamo incontrando le associazioni di categoria per ascoltare esigenze e idee. Un lavoro che ci permetterà di arrivare alla formazione del programma elettorale in cui fisseremo obiettivi e sviluppo della città. Poi ci sederemo a un tavolo con i nostri alleati del centrodestra per arrivare a un programma condiviso". Ed è a questo punto che emergono i primi dettagli sul candidato sindaco. Il tema è il solito: civico o di partito? Paolini più volte ha ribadito come debba essere Fratelli d’Italia a designare un nome, visto il peso in termini di voti alle urne. E non intende fare retromarcia. "Sul candidato ci sarà un confronto con gli alleati, ma è evidente che FdI farà pesare il suo consenso e dunque la figura individuata". Non è un mistero che nel recente passato si sia fatto il nome di Giulio Mignani (marito di Beatriz Colombo), già presidente del consiglio, e negli organismi di FdI. Ma sull’idea pesano le parole di Paolini. "Potremmo andare nella direzione di un civico indicato da FdI. Valuteremo il miglior profilo".

a.ol.