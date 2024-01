Paolini (FdI): "Un piano per le colonie in rovina". E attacca la giunta: "Più fatti, meno selfie"

"Il livello di degrado è inaccettabile in città", attacca Fratelli d’Italia che mette in cima alla lista le ex colonie. "Il Comune si è riappropriato di alcune colonie nell’area nord della città", dice il segretario Stefano Paolini facendo riferimento alla sentenza del Tar che annulla la convenzione con la società Kyron, restituendo la piena proprietà delle colonie Adriatica e Reggiana al Comune. "La situazione è preoccupante da tempo, un po’ ovunque purtroppo. Dalla Colonia del bimbo all’ex hotel Conchiglie fino all’Adriatica dove l’artista Giulianelli è stato sfrattato. Situazione insostenibile anche alla Savioli per la quale era previsto anni fa un progetto. Sempre rimanendo a nord c’è la Ferrovieri, mentre spostandosi a sud troviamo l’ex Enel, tra l’altro tutelata dalle Belle Arti, e altri edifici".

In alcuni casi si tratta di immobili privati, mentre nel caso dell’Adriatica e della Reggiana gli edifici sono comunali. "Perché non si interviene dove si potrebbe? Perché disperdere denaro pubblico verso iniziative costose di un giorno che trovano riscontro nel pubblico ma finiscono lì, perché non avviare un percorso qualitativo che possa coinvolgere il privato senza obbligarlo a recedere quantunque fosse interessato?". Ma FdI non si limita alle vecchie strutture in rovina a due passi dal mare. "Siamo incalzati dai tantissimi che ci chiedono di intervenire a tutela dell’immagine della Perla verde. Cittadini che si lamentano del fatto che Riccione è sporca e si presenta male. Se l’incuria nasce da chi governa come sarà possibile stimolare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla tutela del bene pubblico?". Paolini cita anche piazzale Roma ricoperto di sabbia. "I selfie non fanno per noi, ci vuole una programmazione seria da parte di sindaco e assessori".

a.ol.