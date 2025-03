Paolini: "Mignani candidato sindaco?. Non c’è solo lui, presto per decidere"

Un candidato sindaco per Fratelli d’Italia, "anche se il nome oggi non c’è". Mentre sulla politica nelle chat "sarebbe meglio pensarci due volte prima di scrivere, per evitare di creare problemi al partito". Stefano Paolini fa il punto dopo essere stato confermato coordinatore di FdI a Riccione.

Paolini, quanto durerà questa tregua interna?

"Io non parlerei di tregua. In un partito è fisiologico vi siano correnti e personalità con proprie visioni. Una buona concorrenza può alzare l’asticella a vantaggio dell’intero partito. Io penso a FdI, e intendo lavorare con il direttivo formato da 14 membri ai quali a breve si aggiungerà il quindicesimo. Lavoreremo assieme con un unico obiettivo: le amministrative del 2027 per riprenderci Riccione".

Ne è convinto?

"Certo. Tutti gli elementi del direttivo lavoreranno per questo".

Che idea si è fatto dei messaggi in chat della deputata Colombo e di quello che hanno scatenato?

"Sorvolo. Quello che mi interessa è essere concentrato sul lavoro da fare. Preferisco questo aspetto ad eventuali chiacchiere. Tuttavia penso che quando una persona ha ruolo istituzionale prima di fare commenti deve pensare alle conseguenze e agli eventuali problemi che potrebbe creare al partito".

La stessa deputata ha indicato un candidato partitico di FdI alle prossime elezioni. Scelta già fatta?

"Per individuare un candidato c’è tempo, mancano due anni e mezzo alle comunali. Certo, noi ci arriviamo come primo partito forti di un ampio consenso ed ovviamente cercheremo di portare un candidato forte al confronto in coalizione. Se sarà un candidato di partito o comunque legato a FdI sono tutte cose che verranno valutate a tempo debito. Comunque sia saranno valutazioni che andremo a fare con i nostri alleati, anche se il consenso di Fdi avrà un peso".

Potreste puntare su Giulio Mignani, soprattutto dopo il suo intervento al congresso?

"Potrebbe essere lui, potrebbe essere un’altra persona. Mignani (marito della Colombo, ndr) è un elemento di FdI, come altri. C’è davvero ancora tanto tempo per prendere una decisione. Oggi è davvero troppo presto per definire una posizione e un nome da mettere sul tavolo".

State valutando anche altri profili?

"Ripeto, è troppo presto per parlarne, ma certamente non abbiamo i paraocchi e ci guardiamo attorno. Non saremo gli unici perché abbiamo degli alleati con cui ci si confronterà".

Come vanno le relazioni con gli altri partiti del centrodestra?

"Sono rapporti buoni con tutti, non esistono problemi".

Andrea Oliva