Paolini: "Scomparsi i parcheggi per le attività di viale Dante"

"Non hanno pensato ai parcheggi per l’area attorno a viale Dante. Oggi i commercianti si ritrovano senza aree di sosta". Ad attaccare la pianificazione dell’amministrazione comunale è Stefano Paolini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Sto ricevendo segnalazioni e lamentele per la situazione che si vive in viale Dante. Da quando sono stati tolti i posteggi al porto, le aree di soste per chi vuole recarsi nelle attività di viale Dante sono ridotte al minimo. Non c’è stata pianificazione, e gli stalli attualmente presenti lungo il viale, nei momenti e periodi in cui non vi è chiusura pedonale, non possono bastare a dare una risposta soddisfacente". Insomma, per il consigliere di Fratelli d’Italia i parcheggi sono un elemento fondamentale per la sopravvivenza delle attività commerciali, ma "in questa parte della città non ne hanno previsti, al contrario di quanto accade nella zona centrale".

La situazione nei mesi primaverili potrebbe peggiorare perché partirà il cantiere per rifare i marciapiedi sul lato mare di viale D’Annunzio nel tratto compreso tra il porto e piazzale Azzarita. "Non contesto il progetto, anzi, lo ritengo doveroso per le condizioni in cui erano ridotti quei marciapiedi. Tuttavia i disagi che ci possono essere andavano concentrati. Non si può fare metà marciapiedi in questi mesi, prima dell’estate, poi ripartire in autunno creando altri disagi per mesi". In chiusura "porterò il problema in consiglio comunale chiedendo azioni per dotare anche la zona di viale Dante di adeguate aree di sosta".