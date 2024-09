Paolino sbanca e commuove la tivù. Vinti 70mila euro al programma Rai

di Luca Pizzagalli

L’attenzione mediatica è l’ultimo regalo di un periodo davvero straordinario per Paolo Arceci, elettricista 25enne, che è diventato papà da un paio di mesi e che ha vinto 70.000 euro in prima serata sulla Rai alla trasmissione televisiva "Affari Tuoi" portando in questo modo pubblicità a tutta la zona riminese ed in particolare alla sua Gemmano dove risiede da sempre.

Paolo, detto Paolino, è stato il concorrente della seconda puntata della nuova stagione di "Affari Tuoi". Il conduttore Stefano De Martino è stato simpaticissimo definendolo: "L’anima della festa" per il suo comportamento espansivo e gentile verso gli altri concorrenti.

"Alla fine – dice Paolo Arceci – la partita è andata davvero bene e con i pacchi ho vinto 70.000 euro. Adesso ho qualche pensiero in meno e mi godrò la mia famiglia ed mio figlio". Elettricista, appassionato di motori, ora è arrivato il bimbo Carlo. Ma Paolo ha una storia da raccontare, a Roma negli studi Rai era al suo fianco la mamma adottiva Nives. "Paolo è un figlio adottivo. È arrivato quando aveva 24 giorni, andammo a Piacenza a prenderlo. Dopo tanti anni ancora mi commuovo perché è stata la gioia più grande della mia vita. Quando mi dicono che Paolo è stato fortunato, dico che siamo stati noi fortunati ad incontrarlo" ha ribadito la mamma adottiva.

Mamma Nives ha fatto commuovere tutti con le sue parole, ha ringraziato la mamma biologica di Paolino e ha affermato: "Diventare nonna è stata una felicità ancor più grande. Noi che pensavamo di non avere figli, diventare nonni, vuol dire aver vinto".

Ma Paolino ci tiene ancora a tornare sull’effetto che fa vivere da dietro le quinte il mondo della televisione: "Vorrei dire che tutto quello che si vede in tv accade veramente, ho vissuto un’esperienza fantastica, ho conosciuto tante belle persone e vissuto qualche giorno che ricorderò a lungo, la televisione per me è stata la vita, la verità che hanno visto tutti, e ringrazio ancora ogni persona che ho incontrato per questa bellissima esperienza".

Una bella storia che dalla televisione ora è arrivata dritta nei cuori di tanti, anzi tantissimi, spettatori del programma e sicuramente anche di tanti gemmanesi concittadini di Paolo Arceci.