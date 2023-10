Paolo Cevoli sale sul Pechino express

"Pronti per questa nuova avventura", ha scritto Paolo Cevoli che a metà ottobre volerà in Oriente assieme alla moglie Elisabetta Garuffi per sfidare le insidie della Rotta del Dragone. Paolo ed Elisabetta saranno una delle otto coppie di Pechino express, programma anche in questa occasione condotto sul posto da Costantino Della Gherardesca, che avrà al proprio fianco un inviato già noto ai fan di Pechino Express. Sarà Gianluca Fru di The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni, da quando ha partecipato con Aurtora Leona componendo la coppia degli ‘Sciacalli’. La sfida è lanciata, il format noto e l’avventura può avere inizio. Le registrazioni partiranno a breve, il programma andrà in onda nel 2024. Paolo ed Elisabetta partiranno con le altre coppie dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e culture con una antica storia. Dovranno attraversare la giungla, superare città con tradizioni antichissime e piene di spiritualità per arrivare in Laos. Questa sarà solo una parte del viaggio visto che dal Laos il viaggio riprenderà tra mare, templi e panorami da mozzare il fiato fino a giungere nello Sri Lanka.

Cevoli non ha certo bisogno di presentazioni. Comico e attore ha 65 anni e dal 1986 è sposato con Elisabetta Garuffi con cui ha due figli, Giacomo e Davide, e tre nipoti. Paolo ci metterà il savoir faire romagnolo e il sorriso per superare le insidie del viaggio. Con Elisabetta, di professione stilista con l’atelier a Bologna a due passi dalle Due Torri, formeranno la coppia romagnola che sfiderà le altre sette. Eccole: Fabio ed Eleonora Caressa, ovvero il telecronista tra i più conosciuti e la figlia; Damiano e Massimiliano Carrara, fratelli pasticceri originari di Lucca ma attivi a Los Angeles; Artem e Antonio Orefice, due attori che si sono conosciuti sul set della serie ‘Mare Fuori’; coppia di leggende sportive con Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; la conduttrice televisiva e blogger Maddalena Corvaglia e la collega Barbara Petrillo; infine Miss Universe Argentina e in Italia volto di ‘Scherzi a Parte’ Estefania Bernal, e la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi.