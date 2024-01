Paolo Cevoli torna a correre ai 100 all’ora

Procede a tutto gas il monologo di Paolo Cevoli Andavo ai 100 all’ora. Dopo l’immediato sold out dello scorso anno, domani il celebre attore, comico e cabarettista raddoppia, registrando un altro sold out, nello stesso teatro della Regina, dove torna alle 21 su grande richiesta del pubblico. Partendo dal titolo della famosa canzone di Gianni Morandi, con questo esilarante monologo l’artista riccionese percorre un viaggio, immaginando di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino della loro età. "Era il 1962, in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità… Oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini", è l’incipit del classico stile Cevoli, che presenta poi una carrellata di spaccati di vita che oggigiorno sembrano fuori dal tempo: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la tv era in bianco e nero, non esistevano il politicamente corretto, la raccolta differenziata e gli apericena.

In sintesi il suo one man show Andavo ai 100 all’ora è una narrazione personale che attraversa tutta la sua vita fino ai nostri giorni "non per dire che ‘una volta era meglio’", ma come lo stesso Cevoli evidenzia "per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi". Appuntamento domani, dunque, con uno spettacolo che continua a riscuotere successo.

Il cartellone del Teatro della Regina proseguirà mercoledì 31 gennaio con lo spettacolo L’anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, è un classico contemporaneo dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera piena di trabocchetti. La stagione teatrale di Cattolica proseguirà poi fino al mese di aprile.

Nives Concolino