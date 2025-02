Paolo e Francesca, il femminicidio dantesco

Nel canto V dell’Inferno, Dante trasforma un episodio di cronaca nera in una delle storie d’amore più celebri della letteratura: quella di Paolo e Francesca. Siamo nell’Italia del XIII secolo. Guido da Polenta, signore di Ravenna, dà in sposa sua figlia Francesca al signore di Rimini, Gianciotto Malatesta, seguendo più gli interessi politici che la volontà della figlia. Paolo, fratello minore di Gianciotto, diventa amico di Francesca e i due con il tempo si innamorano, anche grazie alla lettura della storia di Lancillotto e Ginevra. Il famoso verso "Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse" ci mostra fino a che punto la letteratura possa incidere sulla vita delle persone, generando sentimenti prima sconosciuti. Scoperta la relazione, Gianciotto si vendica uccidendo moglie e fratello, che da quel momento saranno condannati a vorticare nella bufera infernale. Nel descrivere l’incontro con i due amanti, Dante ci invita a riflettere sui lati migliori e peggiori dell’essere umano. Da una parte, l’amore incondizionato tra Paolo e Francesca, che è riuscito a superare ogni barriera e continua a unirli anche dopo la morte; dall’altra, la crudeltà di Gianciotto, che considera la vita della moglie un proprio possesso e non accetta di poterla perdere. Anche noi, insieme a Dante, proviamo compassione di fronte alla scena e siamo spinti a interrogarci sulle nostre emozioni: è vero, spesso sono una bussola che ci guida, ma se non vengono comprese possono trasformarsi in un cupo labirinto.