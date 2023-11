Paolo Ercolani e la solitudine dei nativi digitali

Sempre più social e sempre più soli. È il paradosso della generazione dei nativi digitali su cui rifletterà il filosofo Paolo Ercolani atteso venerdì alle 21 al cinema teatro Astra di Misano per la rassegna Homo Homini Lupus. Ercolani terrà una lectio dal titolo: ‘Automi connessi: l’umano nella rete’. L’ultima generazione è cresciuta con i social. È quella con maggiori occasioni di relazionarsi col mondo e conoscere un grandissimo numero di persone grazie alla Rete. Ma è anche quella che dice di sentirsi sola, inadeguata ad affrontare la vita reale. È la prima generazione di giovani nella storia in cui la principale causa di morte è il suicidio. Ercolani analizzerà l’umano, oggi sotto attacco a livello cognitivo, emotivo e relazionale. La nostra si presenta come l’epoca sciagurata in cui si confonde la comunicazione con la conoscenza, la ragione umana con l’intelligenza artificiale.