Paolo Nori cittadino onorario: "Ha valorizzato i nostri poeti"

Paolo Nori sarà cittadino onorario di Santarcangelo. L’annuncio a poche ore dall’evento che oggi aprirà il festival We reading, con lo scrittore e traduttore, grande esperto di letteratura russa, che al Museo etnografico (inizio alle 21) parlerà di Cechov. A Nori, che è anche profondo conoscitore e divulgatore dell’opera dei poeti del ’Circolo del giudizio’ di Santarcangelo e in particolare di Raffaello Baldini, sarà consegnata l’onorificenza in consiglio comunale a ottobre. "I poeti santarcangiolesi – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – rappresentano un patrimonio inestimabile, ma non semplice da far arrivare al grande pubblico, proprio per la peculiarità della lingua romagnola che li caratterizza. Eppure Paolo Nori, negli anni, ha dato vita a una straordinaria opera di divulgazione, culminata nel libro Chiudo la porta e urlo (finalista al premio Strega) con cui ha intrecciato i versi di Baldini alle opere dei più importanti autori russi, rendendo quella lingua universale. Esattamente come sono universali i personaggi delle poesie di Baldini". Ma Nori si è occupato, negli anni, anche di Nino Pedretti e altri autori santarcangiolesi. Attraverso la sua opera "Nori ha confermato ai poeti dialettali santarcangiolesi del Dopoguerra il valore di un movimento culturale nazionale, raccogliendo simbolicamente il testimone del linguista Tullio De Mauro, anch’egli cittadino onorario di Santarcangelo". E "in un mondo sempre più veloce e superficiale, Santarcangelo ancora una volta va controcorrente – conclude il sindaco – e sceglie la strada della lentezza e della profondità che la scrittura di Nori rappresenta così bene".