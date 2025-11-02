Paolo Nori cittadino onorario: "I poeti di Santarcangelo mi hanno cambiato la testa"

L’importanza delle fasce

L'importanza delle fasce
CronacaPaolo Nori cittadino onorario: "I poeti di Santarcangelo mi hanno cambiato la testa"
2 nov 2025
RITA CELLI
Cronaca
Paolo Nori (al centro) con il sindaco Filippo Sacchetti e Silvia Baldini, figlia di Lello

La sala del Lavatoio gremita. Gli applausi. Le emozioni di sentirsi "a casa". Da venerdì lo scrittore Paolo Nori è cittadino onorario di Santarcangelo. Ma la cerimonia in suo onore è stata (anche) l’occasione per rileggere i versi dei grandi poeti di Santarcangelo, di cui Nori si è nutrito e ne ha fatto un capolavoro con il libro Chiudo la porta e urlo, che è stato finalista quest’anno al Premio Strega. Per Nori, nato nel 1963 e autore di tanti romanzi e saggi, il conferimento della cittadinanza onoraria "è una cosa che mi commuove e mi onora. Santarcangelo è un posto che mi piace moltissimo e ha un ruolo importante nella storia della letteratura grazie ai suoi poeti, che ho letto e che mi hanno cambiato un po’ la testa...". La serata è partita con la proiezione di un video del grande Raffaello Baldini (di cui ricorrono quest’anno i 20 anni dalla morte) intento a leggere le sue poesie. Proprio a Baldini è dedicato Chiudo la porta e urlo. Poi sul palco la poetessa Annalisa Teodorani, degna erede dei grandi autori santarcangiolesi, che ha letto alcuni suoi versi e quelli di Tonino Guerra, Nino Pedretti, Gianni Fucci, Flavio Nicolini, Giuliana Rocchi e dello stesso Baldini (presente in sala la figlia Silvia). Per il sindaco Filippo Sacchetti "la cittadinanza onoraria a Paolo Nori è più di un’onorificenza. È un vincolo tra Santarcangelo e Paolo che diventa parte della vita della nostra città, della nostra comunità e della nostra lingua. Nelle sue parole e nel suo lavoro tornano i nostri poeti che gli fanno scoprire la nostra terra, diversa da come se l’aspettava. Una Romagna intima e malinconica, difficile da s’cifrare".

