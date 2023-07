Paolo Ruffini conquista Riccione "Ecco il mio nuovo film romantico"

Paolo Ruffini torna sul grande schermo con due pellicole presentate a Riccione nel corso di Ciné, che oggi chiude con l’assegnazione a Mario Di Leva dell’ultimo Hot Corn Award, quale giovanissimo protagonista della serie Rai1 Resta con me (alle 17,30), e la proiezione di Casablanca alle 21,30 nell’arena di piazzale Ceccarini. Grande riscontro per Ruffini sia per Rido perché ti amo, uscito ieri in sala, sia per Uomini da marciapiede, atteso a settembre. Doppio impegno per il noto attore, regista sceneggiatore e presentatore che, a CinéCamp, ha coinvolto un nugolo di ragazzini di tutta Italia.

Rido perché ti amo. Di che film si tratta?

"È un film romantico che mi vede regista, sceneggiatore e attore. Parla d’amore, partendo da un aforisma di Antoine de Saint-Exupéry che dice: il bambino che eri non si vergogni dell’adulto che sei diventato. In sintesi il film dice che ognuno di noi potrebbe avere dentro sé il bambino che lo guarda e che forse un po’ lo giudica".

La trama in sintesi?

"È la storia di due bambini, lui a sei anni promette di sposare la sua bella nel giorno di San Valentino di trent’anni dopo. Alle prove del matrimonio lei lo lascia perché lui si era dimenticato della promessa, era diventato un uomo ego riferito, smargiasso e un po’ insolente. Poi si redime, perché si accorge che l’unico modo di riconquistare la sua donna è quello di esaudire tutte le promesse d’amore fatte a sei anni. È una favola che nell’anomalo cast vede protagonisti Nicola Nocella, Barbara Venturato, Daphne Scoccia e nel cast di contorno Loretta Goggi, Greg, Herbert Ballerina, Giulia Provvedi ed Enzo Garinei in Valentino. La colonna è di Claudia Campolongo. La canzone è scritta da Giuliano Sangiorgi ed interpretata da Malika Ayane, che fa parte del cast".

Quant’è rimasto in lei del bimbo che era?

"Dico solo che forse il film lo ha diretto il bimbo che è in me. Quando l’ha visto mi ha dato anche un bacino, perché è un film a cui voglio molto bene e perché è puramente d’amore. In un momento così cupo è diventato quasi eversivo".

Ora cosa si attende di Uomini da marciapiede?

"Dovrebbe uscire a settembre, è sceneggiato da me, protagonista, nel cast assieme al regista Albanese, Herbert Ballerina, Clementino, Francesco Pannofino e Cristina Marino. Nel frattempo curo la regia della campagna di Mediaset Infinity col testimonial Marco Angioni e da gennaio torno in scena con Quasi amici, assieme a Massimo Ghini".

A Riccione per lavoro e relax?

"Questa città riconcilia con la serenità e l’accoglienza".

Nives Concolino